Polonia: Mucha abbandona corsa per la presidenza del partito Piattaforma civica

- La deputata polacca Joanna Mucha ha reso noto che lascerà la corsa per il ruolo di leader del partito Piattaforma civica (Po). Lo ha dichiarato Mucha in conferenza stampa al Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". "Oltre alle elezioni interne a Po ci sono anche le elezioni presidenziali davanti a noi. Questo non è il tempo di provare a se stessi quale risultato si potrebbe raggiungere. E' il tempo di chiudere rapidamente questa partita", ha dichiarato. "Spero che le nostre elezioni interne si chiudano già al primo turno. In relazione a ciò ho deciso di rinunciare alla mia candidatura", ha proseguito Mucha. La deputata è apparsa in conferenza stampa accanto al capogruppo di Po, Borys Budka, a cui va il sostegno di Mucha per diventare nuovo presidente di Po. Oltre a Budka restano in corsa il vicepresidente del partito Tomasz Siemoniak, il deputato Bartosz Sienkiewicz e il senatore Bogdan Zdrojewski. (Vap)