Russia: nuovo governo, l'esperto Vladimir Kolokoltsev confermato al ministro dell’Interno

- Vladimir Kolokoltsev, 58 anni, è stato confermato all’incarico di ministro dell’Interno della Federazione Russa nel nuovo esecutivo di Mikhail Mishustin, nominato premier dal presidente Vladimir Putin lo scorso 15 gennaio. Entrato in polizia nel 1982 nel servizio di guardia alle rappresentanze diplomatiche straniere a Mosca, Kolokoltsev ha ricoperto l’incarico di ministro dell’Interno dal 2012. Laureato in giurisprudenza nel 1989, ha lavorato nelle forze dell’ordine fino al 1997 svolgendo diversi incarichi all’interno del dipartimento di polizia di Mosca. Sposato con due figli, la sua carriera al ministero dell’Interno ha inizio quell’anno al dipartimento per il contrasto al crimine organizzato nella regione di Mosca. Nominato vice direttore del dipartimento per la ricerca operativa nel distretto federale centrale nel 2001, è stato anche capo della polizia nella regione di Orlov prima di essere assegnato all’incarico di capo della Polizia di Mosca dal 2009 al 2012. (Rum)