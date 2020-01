Reggio Emilia: Salvini, in centro sporcizia e topi, sindaco Pd attacca la Lega ma dimentica città

- Il leader della Lega Matteo Salvini commenta alcuni articoli apparsi sulla "Gazzetta di Reggio" e parla di "rifiuti, degrado, sporcizia: come denunciano i giornali locali, nel centro storico di Reggio Emilia servono interventi urgenti. Ci sono anche dei video che documentano la massiccia presenza di topi. Tra una manifestazione e l’altra contro la Lega, il sindaco dovrebbe trovare del tempo per occuparsi della città. Reggio Emilia non merita di essere dimenticata". (Rin)