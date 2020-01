Aeroporti: Adr, 2019 anno record per numero passeggeri e qualità servizi

- Adr, Aeroporti di Roma, chiude il 2019 con un record di passeggeri transitati dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, pari a 49,4 milioni di viaggiatori. Il risultato si deve in particolare all’incremento dei passeggeri asiatici, americani e russi. Anche la qualità percepita dai passeggeri nel 2019 ha fatto registrare un record storico, con un punteggio secondo le classifiche Aci pari a 4,55 su 5, superando tutti gli aeroporti europei e americani con più di 25 milioni di passeggeri. A guidare l’incremento del numero di viaggiatori ha contribuito soprattutto la strategia di sviluppo di Adr sul Leonardo da Vinci, che ha concluso l’anno registrando 43,5 milioni di passeggeri transitati, rafforzando saldamente la posizione di Fiumicino quale primo aeroporto in Italia per volume di attività, nonché primario Hub europeo a supporto della connettività internazionale. L’ottima performance registrata, spiega Adr in una nota, è frutto del lavoro di promozione internazionale che ha consentito di aumentare sia le mete servite dal Leonardo da Vinci che il numero di compagnie aeree operanti. (segue) (Com)