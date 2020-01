Aeroporti: Adr, 2019 anno record per numero passeggeri e qualità servizi (2)

- Nel corso del 2019 si sono affacciate 6 nuove compagnie aeree internazionali, permettendo a Fiumicino di posizionarsi al secondo posto tra gli aeroporti europei per numero di compagnie operanti, con circa 100 compagnie aeree che hanno regolarmente volato nel 2019, e sono stati avviati oltre 30 nuovi collegamenti, di cui 12 verso destinazioni extra europee non servite prima da Fiumicino. Tra le compagnie aeree che hanno fatto il loro ingresso sullo scalo romano Sichuan Airlines, primaria compagnia aerea cinese con base a Chengdu che ha debuttato in Italia aprendo la rotta proprio a partire dal Leonardo da Vinci, Kenya Airways, Level e Cabo Verde Airlines. Tra le nuove destinazioni di lungo raggio avviate nel corso del 2019 vanno menzionate Chengdu, Hangzhou, Shenzhen, Nairobi. Anche il medio raggio ha visto uno sviluppo importante nel corso dell’anno, soprattutto verso Est, grazie ai collegamenti con nuove città quali Ankara, Karkiv, Odessa, Nis e Sarajevo. Non meno importanti gli aumenti di attività verso mercati già serviti ma con ulteriore potenziale di sviluppo, primo tra tutti il nord America che ha segnato una crescita di oltre l’8 per cento rispetto al 2018. (segue) (Com)