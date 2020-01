Aeroporti: Adr, 2019 anno record per numero passeggeri e qualità servizi (4)

- Il 2019 è stato un anno di primati, quindi, per il Leonardo da Vinci. A guidare lo sviluppo dei volumi di Fiumicino è stato il mercato internazionale cresciuto di oltre 900 mila passeggeri rispetto al 2018, spinto dalla componente Extra Schengen che ha segnato una crescita del 4 per cento. Grazie a questo progresso, per la prima volta l’extra-Schengen diventa il principale mercato per volumi di traffico superando il traffico domestico e Schengen. Ottimi risultati sono stati raggiunti dai voli diretti con la Cina e il nord America, cresciuti rispettivamente del 17 per cento e dell’8 per cento rispetto al 2018. Guardando ai collegamenti con la Russia, il 2019 verrà ricordato per essere l’anno in cui si è raggiunto il maggior numero di passeggeri trasportati. Un risultato reso possibile grazie all’ampliamento delle connessioni: oggi la Russia è infatti collegata a Roma Fiumicino da tutti i 4 principali aeroporti di Mosca, a cui si aggiungono i voli per San Pietroburgo ed Ekaterinburg, con 6 compagnie aeree. Questo importante ampliamento dei collegamenti ha permesso all’aeroporto della Capitale di posizionarsi al primo posto tra gli aeroporti europei per numero di compagnie aeree operanti sulla Russia e tra i primi tre scali per numero di destinazioni collegate. (segue) (Com)