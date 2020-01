Tunisia: deputato Al Hamami, Ennahda non si oppone a nomina premier Fakhfakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare del movimento tunisino di Ennahda, Emad al Hamami, ha confermato che il principale partito del paese non ha obiezioni alla nomina di Elyes Fakhfakh come premier. In una dichiarazione rilasciata all’emittente “Mosaique Fm”, Al Hamami ha sottolineato che Fakhakh "è una figura ben nota e ha lavorato con Ennahda nei precedenti governi". Il politico ha spiegato che il gruppo parlamentare di Ennahdha “sosterrà il programma elettorale del nuovo premier". (Tut)