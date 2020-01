Tunisia: al Shawashy (Corrente democratica) lieti della nomina di Fakhfakh per formare il governo

- Il deputato del Partito Corrente democratica, Ghazi al Shawashy, ha annunciato il sostegno del suo partito alla nomina di Elyes Fakhfakh come premier incaricato, in una dichiarazione all’emittente televisiva nazionale. "Siamo lieti della nomina di Fakhfakh per la formazione del governo", ha dichiarato Al Shawashy, secondo il nuovo premier è “la persona giusta” per formare un nuovo esecutivo. “Ci attendiamo che riceva la fiducia del parlamento", ha aggiunto il deputato tunisino. (Tut)