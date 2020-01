Giappone: legale Ghosn rivela sue previsioni di bancarotta Nissan entro due anni

- Nissan Motor finirà in bancarotta entro due o tre anni: è la previsione condivisa dall'ex presidente dell'azienda, Carlos Ghosn, a uno dei suoi avvocati poco prima di sottrarsi al regime di libertà vigilata a Tokyo e fuggire all'estero. L'ex presidente e amministratore delegato di Nissan Motor e Renault non ha riferito dettagli e motivazioni per questa sua previsione che risale all'anno scorso, e che avrebbe ripetuto in una serie di conversazioni con il suo legale Nobuo Gohara. "Mi ha detto che probabilmente Nissan andrà in bancarotta entro due o tre anni", ha dichiarato Gohara, in una conferenza stampa che si è tenuta a Tokyo oggi, 22 gennaio. Azusa Momose, portavoce di Nissan, non ha voluto commentare. La società con sede a Yokohama sconta un calo delle vendite di auto in Cina e in Europa che l'ha spinta a tagliare profitti e previsioni di vendita per l'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo, e ad annunciare il taglio di 12.500 posti di lavoro a livello globale. (segue) (Git)