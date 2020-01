Giappone: legale Ghosn rivela sue previsioni di bancarotta Nissan entro due anni (2)

- L'avvocato Gohara ha dichiarato di aver incontrato e intervistato Ghosn cinque volte durante un periodo di due mesi, appena prima che il manager intraprendesse la sua rocambolesca fuga verso il Libano. Il difensore aveva acquisito queste interviste per un libro che aveva pianificato di pubblicare prima dell'inizio del processo a carico di Ghosn. L'ultimo incontro con il manager brasiliano risale a due giorni prima della sua fuga a Beirut, lo scorso dicembre. Il 65enne Ghosn, parlando all'inizio di questo mese da Beirut, ha dichiarato di essere fuggito dal Giappone perché si era reso conto di non poter contare su un processo equo e imparziale da parte della giustizia giapponese. L'ex dirigente è accusato di gravi reati finanziari, incluso l'utilizzo dei fondi di Nissan per spese personali e familiari. (segue) (Git)