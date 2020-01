Slovacchia: cadono le accuse contro l'ex procuratore generale Trnka

- Il pubblico ministero slovacco Rastislav Hruska ha fatto cadere le accuse rivolte contro l'ex procuratore generale Dobroslav Trnka. Lo riporta il sito d'informazione "aktuality.sk". Trnka è stato accusato di aver abusato della sua autorità di procuratore ed è stato fermato lo scorso 16 gennaio. Il provvedimento è stato preso in relazione a un video, forse risalente al 2009, in cui si vede Trnka discutere alcuni casi con l'allora ministro delle Finanze Jan Pociatek. L'ex procuratore generale è anche accusato in connessione al caso di corruzione soprannominato "Gorilla". Trnka è stato rilasciato già il giorno successivo, per decisione dell'Ufficio del procuratore speciale. L'attuale procuratore generale, Jaromir Ciznar, sta esaminando il lavoro di Hruska e ha chiesto anche il parere del procuratore speciale Dusan Kovacik. "Sarà possibile prendere una posizione solamente dopo l'esame della corposa documentazione relativa", ha dichiarato la portavoce dell'Ufficio del procuratore generale, Andrea Predajnova, all'agenzia di stampa "Tasr".(Vap)