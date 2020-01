Burkina Faso: attacco a Sanmatenga, presidente Kaboré proclama due giorni di lutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha proclamato due giorni di lutto nazionale a partire da oggi in seguito all’attacco avvenuto ieri nella provincia di Sanmatenga, nel centro-nord del Burkina Faso, in cui sono morte 36 persone. Lo ha reso noto la presidenza in una nota. Secondo quanto riferito da fonti di governo riprese dai media locali, un gruppo armato ha fatto irruzione in un mercato nella località di Nagraogo uccidendo 32 persone per poi attaccare e uccidere altri quattro abitanti del villaggio. L’attacco non è stato rivendicato ma il Burkina Faso è teatro da mesi di una recrudescenza di attacchi jihadisti, l’ultimo dei quali è avvenuto la scorsa settimana nella provincia di Soum, nel nord del paese, dove cinque militari sono morti nell'esplosione di un ordigno. Lo scorso 5 gennaio altre 14 persone, di cui sette studenti, sono morte e altre 19 sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato al passaggio di un autobus che trasportava studenti nella provincia settentrionale di Sourou. In risposta all’ondata di violenze, ieri il parlamento di Ouagadougou ha votato a favore della creazione di una forza di volontariato civile per contrastare i gruppi armati. I volontari, secondo quanto riferisce la stampa locale, riceveranno un addestramento militare per due settimane. (segue) (Res)