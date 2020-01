Burkina Faso: attacco a Sanmatenga, presidente Kaboré proclama due giorni di lutto (3)

- Con l'obiettivo di riconfermare la presenza militare francese nel Sahel, nel quadro della crescente insicurezza regionale e della lotta al terrorismo jihadista, il presidente francese Emmanuel Macron ha indetto lo scorso 13 gennaio a Pau un vertice straordinario del G5 Sahel (Niger, Ciad, Mauritania, Burkina Faso, Mali) con l'obiettivo di ridiscutere la presenza francese nella regione e per chiedere ai paesi africani aderenti all’organizzazione di “chiarire e formalizzare”, davanti alla Francia e alla comunità internazionale, “la loro richiesta” di sostegno alla lotta anti-jihadista. Al termine della riunione è stato deciso di unificare gli sforzi militari sotto il comando congiunto della forza Barkhane e della Forza congiunta del G5 Sahel, nelle tre aree di confine (Mali, Burkina Faso e Niger), dove si sono concentrati gli attacchi negli ultimi mesi principalmente per mano dello Stato islamico del Grande Sahara (Eigs). Il futuro raggruppamento di forze speciali europee, denominato Takuba, sarà inoltre integrato in questo comando congiunto. Macron ha infine annunciato l'invio di altri 220 militari nel Sahel per rafforzare la forza militare a guida francese Barkhane, che sta combattendo i jihadisti nella regione. (Res)