Contraffazione: 140 mila paia di scarpe sequestrate, 8 misure cautelari tra Roma e Catania

- La Guardia di finanza di Roma ha eseguito otto misure cautelari, con restrizioni della libertà personale, nei confronti dei componenti di un’associazione per delinquere che distribuiva e vendeva calzature contraffatte. Il sodalizio criminale era organizzato come una vera e propria impresa ed era gestito da persone cinesi e marocchine, abitanti sia nella Capitale che a Catania, che importavano scarpe contraffatte di noti marchi e che - una volta superate le procedure di sdoganamento - venivano vendute al dettaglio in gran parte del territorio nazionale e, all’estero, nella città di Valencia. Con il supporto anche della Policia nacional spagnola i finanzieri hanno sequestrato oltre 140.000 paia di scarpe contraffatte con marchi Adidas e Nike e che in commercio avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro. L’autorità giudiziaria quindi ha disposto il sequestro per una somma equivalente di beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati, due appartamenti e diversi veicoli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno permesso di fare luce sui ruoli dei singoli e di accertare, anche tramite le intercettazioni telefoniche, l’esistenza di una rete criminale ramificata in tutta Italia. Circa 40 i finanzieri del comando provinciale di Roma impiegati nell’operazione.(Rer)