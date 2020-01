M5s: Spadafora, momento delicato dobbiamo restare uniti, divisi condannati a irrilevanza

- "Se sarà confermato, si tratta di un momento delicato per il Movimento cinque stelle. Dobbiamo restare uniti perché divisi ci condanniamo all'irrilevanza". Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice convocato dal capo politico, Luigi Di Maio, che potrebbe annunciare eventuali dimissioni dalla guida del Movimento. (Rin)