Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Bilancio. All’ordine del giorno il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2020-2022. Partecipa l’assessore Roberto Tasca.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 13.00 - 14.30)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Mobilità. All’ordine del giorno il Bilancio di Previsione 2020 - Direzione Mobilità e Trasporti. Partecipa l’assessore Marco Granelli.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 14.30 - 16.00)Convegno dal titolo “Da hate speech a hope speech: ipotesi per un percorso cittadino”, un pomeriggio di riflessioni congiunte, per mettere a punto percorsi cittadini inclusivi e immaginare come combattere odio, intolleranza e discriminazione. Partecipano l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, la presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità e Diritti civili Diana De Marchi, Marilisa D’Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano, la giornalista Silvia Brena, il linguista Federico Faloppa, Stefano Pasta del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT), la storica Eva Cantarella, l’esperta di comunicazione e saggista Annamaria Testa e Antonio d’Ercole di Ala Milano - progetto Love speech.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 18.00)REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, visita la Fondazione Don Stefano Palla onlus.Fondazione Don Stefano Palla onlus, via Monte Sole 2 - Piazza Brembana/BG (ore 10.00)Visita della commissione consiliare Sanità, presieduta da Emanuele Monti (Lega), al Centro Pancreas dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Il programma prevede un incontro con la Direzione generale, il professor Massimo Falconi, primario dell'Unità di Chirurgia del Pancreas, nonché direttore del Pancreas Translational & Clinical Research Center dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, e il Comitato esecutivo del Centro Pancreas, oltre a una breve visita al reparto.Ospedale San Raffaele - Centro Pancreas, via Olgettina 60 (ore 10.30)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, prende parte all'incontro di presentazione del Progetto integrato d'area per la 'valorizzazione del territorio dei Prati Stabili della valle del Mincio', finanziato col Programma settennale di finanziamenti europei e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.Latteria agricola Marmirolo, Strada Belbrolo - Marmirolo/Mn (ore 10.30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme ai presidenti di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, e di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, intervengono alla conferenza stampa di presentazione di 'Smartland - La Lombardia del Futuro'.Palazzo Lombardia, Ingresso N1, Sala stampa, undicesimo piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore 16.00)VARIEL’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, visita la mostra “Looking for Monna Lisa” accompagnata dal sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi e dall’assessora alla Cultura, Mariangela Singali Calisti.Spazio Arti Contemporanee del Broletto, piazza della Vittoria 27 - Pavia (ore 9.15 - 9.45) (Rem)