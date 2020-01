Industria: Istat, -0,3% gli ordinativi a novembre 2019, -4,3% su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è rimasto invariato rispetto al mese precedente. Nella media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo è cresciuto dello 0,2% rispetto alla media dei tre mesi precedenti. Gli ordinativi a novembre hanno registrato una flessione congiunturale dello 0,3%, mentre nella media degli ultimi tre mesi sui precedenti tre sono aumentati dello 0,9%. E' la fotografia scatta dall'Istat nella sua ultima nota relativa a fatturato e ordinativi dell’industria al novembre 2019. La dinamica congiunturale del fatturato è stata sintesi di una crescita del mercato interno (+0,3%) e di una riduzione di quello estero (-0,4%). Per gli ordinativi la flessione congiunturale è stata il riflesso di un modesto risultato positivo delle commesse provenienti dal mercato interno (+0,1%) e un calo di quelle provenienti dall’estero (-0,7%). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, gli indici del fatturato a novembre hanno segnato un aumento congiunturale solo per i beni strumentali (+1,6%). Risultati negativi sono stati registrati per tutti gli altri raggruppamenti: -0,2% per i beni di consumo, -0,7% per i beni intermedi e -2,9% per l’energia. (segue) (Ren)