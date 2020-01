Industria: Istat, -0,3% gli ordinativi a novembre 2019, -4,3% su anno (2)

- Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2018), il fatturato totale, secondo l'Istat, è cresciuto in termini tendenziali dello 0,1%, con un incremento dello 0,6% sul mercato interno e un calo dell’1,2% su quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, l’industria farmaceutica ha registrato la crescita tendenziale più rilevante (+6,5%), mentre il settore della raffinazione del petrolio mostra il risultato peggiore (-11,5%). In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi è diminuito del 4,3%, con riduzioni su entrambi i mercati (-2,2% quello interno e -7,3% quello estero). La maggiore crescita tendenziale è stata registrata nel settore dei macchinari e delle attrezzature (+9,1%), mentre il calo più marcato è stato rilevato nell’industria delle apparecchiature elettriche e non (-25,7%). (Ren)