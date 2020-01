Slovacchia: presidente parlamento Danko dichiara di non avere rispetto per capo Stato

- Il presidente del parlamento slovacco, Andrej Danko, ha detto di non avere alcun rispetto per il capo dello Stato Zuzana Caputova. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Danko ha così parlato dopo una rissa verbale in aula con il deputato Martin Poliacik (Slovacchia progressista). Lo scontro ha preso piede dopo che il parlamento ha respinto una mozione della deputata indipendente Veronika Remisova. Quando Poliacik ha espresso obiezioni sul voto, il presidente dell'aula lo ha invitato a non urlargli contro. "Può uscire e andare a urlare al Palazzo presidenziale", ha detto Danko. Il presidente del Consiglio nazionale ha recentemente criticato la presidente per aver convocato il procuratore generale, Jaromir Ciznar, e il capo della polizia, Milan Lucansky, perché spieghino le ragioni del rilascio dell'ex procuratore generale, Dobroslav Trnka, dalla custodia cautelare. Per Danko si è trattato di un gesto che travalica i poteri del capo dello Stato. "Rispetterò il Palazzo presidenziale solo quando diventerà indipendente, apolitico e non servirà tossici come lei", ha urlato Danko in aula a Poliacik, accennando polemicamente al fatto che il deputato è a favore della legalizzazione della marijuana. (segue) (Vap)