Slovacchia: presidente parlamento Danko dichiara di non avere rispetto per capo Stato (2)

- In seguito all'acceso scambio verbale, il leader e deputato di Gente comune e personalità indipendenti (Olano) Igor Matovic si è avvicinato al presidente dell'aula alzando un foglio di carta con su scritto "è ubriaco". A questo punto Danko gli ha intimato di tornare al suo seggio e stare zitto. Poliacik ha dichiarato che le parole di Danko verso la presidente sono inappropriate e si aspetta delle scuse. Lo stesso ha detto Matovic. Per entrambi le sue parole sono indegne della seconda carica dello Stato. Da par suo Danko ha in seguito risposto di rispettare la presidente, ma ha ribadito di non considerarla imparziale. Ai giornalisti ha spiegato che dovrebbe essere Caputova a scusarsi con lui e non il contrario, giacché lo ha trattato in maniera irrispettosa già prima dell'elezione a capo dello Stato. Caputova non ha commentato la vicenda. (Vap)