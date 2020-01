Energia: Russia e India valutano progetti nel settore nucleare in Africa e Medio Oriente

- La Russia e l'India stanno valutando l’opportunità di costruire delle centrali nucleari in Africa e Medio Oriente. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” l'ambasciatore indiano in Russia Bala Venkatesh Varma. "Ci sono buone prospettive di cooperazione nei paesi terzi. Abbiamo già collaborato per quanto riguarda la centrale nucleare di Rouppur, in Bangladesh. Ma ora la Russia è piuttosto attiva anche nella realizzazione di centrali nucleari in Medio Oriente e Africa, una scelta che ci offre anche un nuovo percorso di cooperazione", ha detto il diplomatico. "La Russia sta già firmando dei contratti con alcuni paesi in Africa. L'Etiopia è uno di questi. Ci sono alcuni paesi in Medio Oriente. I progetti saranno russi ma con la cooperazione indiana. I colloqui in merito sono ancora in una fase preliminare ma siamo fiduciosi su questa nuova area di cooperazione”, ha detto Varma.(Rum)