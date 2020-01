Montenegro: Markovic, entro fine settimana colloquio con metropolita Amfilohije

- Il premier montenegrino Dusko Markovic ha annunciato che convocherà entro la fine di questa settimana il metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro Amfilohije per un colloquio. Secondo quanto riporta oggi l'emittente "Rtcg", Markovic ha precisato che il colloquio riguarderà la nuova legge sulla liberà religiosa approvata dal parlamento di Podgorica. "Per me il dialogo non si mette in discussione ed è un principio fondamentale quando esistono delle differenze e delle incomprensioni. Entro la fine della settimana mi rivolgerò ufficialmente al metropolita con la proposta di discutere delle paure e delle idee sbagliate. Siamo pronti a dare delle garanzie, non c'è spazio per le paure", ha detto Markovic. Il 27 dicembre il parlamento del Montenegro ha approvato la legge sulla libertà religiosa, che prevede la possibilità di nazionalizzare alcune proprietà della Chiesa serba ortodossa, la quale ha giurisdizione canonica anche in Montenegro. (segue) (Mop)