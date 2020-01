Viterbo: spaccio in un capannone abbandonato a Montalto di Castro, un arresto

- A Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore dopo aver notato un via vai sospetto di gente nei pressi di un capannone abbandonato e dismesso vicino alla stazione ferroviaria. I militari hanno fatto irruzione e hanno trovato un giovane tunisino che spacciava eroina. Il ragazzo, che aveva con sé 12 grammi di droga già suddivisa in dosi, è stato arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia. La droga è stata sequestrata.(Rer)