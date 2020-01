Albania-Kosovo: sondaggio su tasso soddisfazione al lavoro, malcontento al 60 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio scopre anche che solo il 39,5 per cento dei dipendenti si sentirebbero impegnati al lavoro. Il resto lamenta il fatto di essere sottovalutati del lavoro che fanno, di non avere opportunità di crescita professionale e carriera e di avere poca fiducia non solo nei confronti dei loro superiori ma anche dei colleghi. I dati hanno scoperto che nelle imprese private il 72 per cento dei dipendenti hanno dichiarato di lavorare anche nel fine settimana e nei giorni estivi. Tra essi, il 24 per cento hanno dichiarato che ciò avviene sempre, il 17 per cento che il lavoro in fine settimana succederebbe spesso e il 31 per cento che ciò sarebbe casuale. (Alt)