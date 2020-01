Kosovo: presidente Thaci, Vetevendosje non è l'unica opzione per formare un governo (2)

- Il 6 gennaio il presidente Thaci ha tenuto un incontro con il leader del Vetevendosje, Albin Kurti, che non ha nominato un candidato per il primo ministro. Kurti ha detto ai media ieri che presenterà un candidato e chiederà al presidente il mandato per la formazione del governo non appena sarà raggiunto un accordo con la Lega democratica del Kosovo (Ldk). Vetevendosje ha vinto le elezioni di ottobre ma non ha la maggioranza in parlamento e non è riuscito a raggiungere un accordo con l’Ldk, formazione politica attestatasi al secondo posto in termini di consensi. I due partiti non sono d'accordo sulla condivisione degli incarichi ministeriali anche dopo l'elezione del presidente del parlamento, Glauk Konjufca, esponente di Vetevendosje. Quest’ultimo è stato eletto senza un accordo con l’Ldk, peggiorando di fatto i colloqui fra le due forze politiche. (Kop)