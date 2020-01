Iraq: brigate Hezbollah minacciano presidente Salih in caso di incontro con Trump

- Il funzionario della sicurezza delle Brigate Hezbollah irachene, Abu Ali al Askari, ha minacciato il presidente iracheno, Barham Salih, intimandogli di non incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del Forum economico mondiale di Davos in Svizzera. In un messaggio sul suo profilo Twitter Al Askari ha dichiarato: "Sottolineiamo la necessità di un impegno di Salih a non incontrare lo sciocco Trump e il gruppo di assassini che lo accompagnano". L'esponente del gruppo sciita ha avvertito la possibilità di "una reazione degli iracheni nei suoi confronti per aver violato la volontà della gente e ignorato il sangue che questa banda ha versato". Anche alcuni parlamentari sciiti iracheni hanno chiesto al presidente Salih di non incontrare il presidente degli Stati Uniti durante la conferenza di Davos. (Irb)