Iraq-Giordania: presidente parlamento Halbousi incontra omologo Tarawneh

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbousi, ha incontrato ieri l'omologo giordano, Atef al Tarawneh, per discutere delle relazioni tra i due paesi e degli ultimi sviluppi nella regione. Il presidente della Camera dei rappresentanti irachena ha sottolineato l'intenzione dell'Iraq di rafforzare la cooperazione con la Giordania a vari livelli in conformità con gli interessi reciproci, parlando anche dell'importanza "del coordinamento congiunto per affrontare le sfide del terrorismo, preservare la sovranità, la sicurezza, l'incolumità e l'unità dell'Iraq e del suo popolo e sostenere il governo iracheno nel porre fine al dossier degli sfollati, garantendo il loro ritorno e ripristinando la stabilità, lodando la posizione della Giordania a sostegno dell'Iraq". Da parte sua, Al Tarawneh ha ribadito la ferma posizione del suo paese rappresentata dal re Abdullah II di sostegno all'Iraq.(Res)