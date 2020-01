Svizzera-Cina: vicepremier cinese Han incontra leader svizzeri Sommaruga e Parmelin

- Il vicepremier della Cina, Han Zheng, ha effettuato una visita in Svizzera in occasione della sua partecipazione al Forum economico mondiale di Davos. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Han ha incontrato Simonetta Sommaruga, presidente della Confederazione svizzera, e ha avuto un colloquio anche con Guy Parmelin, vicepresidente della Confederazione. Il vicepremier cinese ha anche preso parte al Forum Cina-Svizzera per lo sviluppo delle capacità "Belt and Road", la Nuova via della seta. Durante la sua visita, Han ha ricordato che il presidente cinese Xi Jinping e i leader svizzeri hanno concordato nel 2016 la creazione di un partenariato strategico innovativo, che ha tracciato la rotta per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. "Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. La parte cinese è disposta a cogliere l'occasione per consolidare la loro tradizionale amicizia e approfondire la cooperazione pratica in modo da spingere per un costante sviluppo della partnership fra i due paesi", ha affermato il vicepremier cinese. Han ha osservato che le parti hanno costantemente fatto progressi nella loro cooperazione in settori quali gli investimenti, la finanza, la tecnologia, nonché gli scambi interpersonali e culturali. (segue) (Cip)