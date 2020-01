Svizzera-Cina: vicepremier cinese Han incontra leader svizzeri Sommaruga e Parmelin (2)

- "La Cina è disposta a collaborare con la Svizzera per rafforzare la cooperazione commerciale e finanziaria, stimolare la nuova vitalità della cooperazione tecnologica e innovativa e spingere per ottenere maggiori risultati nella cooperazione pratica in vari settori, in modo da favorire meglio i due popoli", ha sottolineato Han. Il vicepremier cinese ha inoltre detto che il proprio paese desidera accogliere le aziende svizzere per sfruttare le opportunità di investimento in Cina. Han ha aggiunto che le società cinesi e svizzere hanno un futuro radioso nell'ambito della cooperazione della Belt and Road Initiative (Bri), la grande iniziativa di connettività lanciata da Pechino. La Cina inoltre sollecita le imprese di entrambe le parti a intraprendere una cooperazione sui mercati terzi per costruire più progetti di cooperazione. (segue) (Cip)