Svizzera-Cina: vicepremier cinese Han incontra leader svizzeri Sommaruga e Parmelin (3)

- La parte svizzera ha affermato che tra le relazioni dei paesi occidentali con la Cina, le relazioni elvetico-cinesi sono sempre state in testa, con buone prospettive di cooperazione economica e commerciale. I leader svizzeri hanno sottolineato che il loro paese è un partner naturale per la Cina per quanto riguarda la cooperazione Bri ed è pronto a promuovere attivamente la cooperazione nei mercati terzi. La parte svizzera ha affermato che il paese ammira i risultati raggiunti dalla Cina nella sua riforma e apertura, ed è pronto a rendere l'anniversario dei legami diplomatici bilaterali un'opportunità per portare le relazioni bilaterali a livelli più alti. I leader svizzeri hanno sottolineato, infine, che la Svizzera accoglie con favore gli investimenti cinesi e fornirà un ambiente equo e incoraggerà un numero maggiore di società svizzere a fare affari in Cina. (Cip)