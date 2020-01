Energia: Iraq, aumenta capacità produzione raffinerie a 880 mila barili al giorno

- Un funzionario iracheno ha annunciato oggi, che la capacità di raffinazione combinata in Iraq ha raggiunto 800 mila barili al giorno e che l'Iraq ha l'obiettivo di portarla a un milione di barili entro i prossimi anni. Lo ha dichiarato il sottosegretario del ministero del Petrolio iracheno, Hamid Younis al Zobaie, al quotidiano "Al Sabah". Secondo il funzionario, l'aumento delle capacità di raffinazione degli impianti attualmente in funzione ha portato i livelli di produzione di benzina a 15 milioni di litri al giorno, quelli di gasolio a 20 milioni di gasolio, a cui si aggiunge la produzione di altri derivati del petrolio White e Black oil, lubrificanti e asfalto. La stessa fonte ha aggiunto che la capacità di raffinazione delle raffinerie salirà a oltre un milione di barili al giorno con l'entrata in funzione degli impianti di Al Samoud e Baiji e il completamento della raffineria di Karbala. Secondo Al Zobaie "la quantità di derivati ​petroliferi ​prodotti nelle raffinerie soddisfa le esigenze locali, ad eccezione della benzina e del gasolio. L'Iraq infatti importa circa 10 milioni di litri di benzina oltre a circa 5 milioni di litri di gasolio per produrre energia elettrica. Il sottosegretario del ministero del Petrolio ha inoltre aggiunto che il dicastero ha offerto alle società straniere la possibilità di investire in cinque raffinerie: Nassiriya, con una capacità di 150 mila barili al giorno; Maysan con una capacità di 150 mila barili al giorno; Faw con una capacità di 300 mila barili al giorno; Bassora, con una capacità di 150 mila barili; Kirkuk con una capacità di 70 mila barili al giorno.(Irb)