Cina: Macao, visitatori in calo del 13,6 per cento a dicembre

- Gli arrivi dei visitatori a Macao sono stati pari a 3,08 milioni a dicembre 2019, con un calo del 13,6 per cento su base annua, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento statistico della regione. L'ultimo rapporto del Servizio statistiche e censimento (Dsec) segnala che la durata media del soggiorno dei visitatori è rimasta stabile a 1,2 giorni. I visitatori giunti dalla Cina continentale sono diminuiti del 14,5 per cento su base annua, scendendo a 2,09 milioni, di cui il 54,6 per cento provenienti dalla provincia del Guangdong. I visitatori in arrivo dalla Corea del Sud (46.903), da Hong Kong (655.129) e da Taiwan (79.714) sono diminuiti rispettivamente del 39,3, del 3,9 e del 14,3 per cento. Per l'intero anno 2019, gli arrivi dei visitatori hanno totalizzato 39,41 milioni, con un incremento del 10,1 per cento su base annua. (segue) (Cip)