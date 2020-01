Cina: Macao, visitatori in calo del 13,6 per cento a dicembre (2)

- Analizzati in base ai mercati di provenienza, i visitatori provenienti dalla Cina continentale (27,92 milioni), da Hong Kong (7,35 milioni) e da Taiwan (1,06 milioni) sono aumentati rispettivamente del 10,5, 16,2 e 0,2 per cento, mentre quelli provenienti dalla Corea del Sud (743.026) si sono ridotti dell'8,6 per cento. I visitatori provenienti da Canada (75.060) e Regno Unito (59.284) hanno registrato incrementi annui, mentre quelli provenienti da Stati Uniti (199.800) e Australia (84.030) sono diminuiti. Analizzati dal punto di vita dei mezzi di trasporto, gli arrivi via terra sono aumentati del 32,2 per cento su base annua, con 29,29 milioni di visitatori nel 2019; gli arrivi attraverso il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao (5,38 milioni) sono stati il 18,4 per cento del totale. Gli arrivi per via aerea sono cresciuti del 16,7 per cento su base annua, per un totale di 3,85 milioni di visitatori. Gli arrivi via mare, 6,27 milioni visitatori, sono diminuiti del 39,5 per cento su base annua. (Cip)