Regionali: Conte, appuntamenti importanti da non sottovalutare

- Quelle delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria sono "due appuntamenti elettorali importati" che non possono essere sottovalutati. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'emittente radiofonica "102.5 " "Sono due appuntamenti elettorali importanti, non possiamo sottovalutare questo voto ma è sbagliato dire che ne potrà derivare uno sballottamento, un effetto di fibrillazione sul governo", ha aggiunto il premier.(Rin)