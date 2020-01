Russia: primo giorno di lavoro per il nuovo governo, per Moody’s punterà su crescita e welfare (2)

- L’amministrazione presidenziale della Federazione Russa ha pubblicato ieri sul sito ufficiale del Cremlino il testo del decreto per la nomina dei componenti del nuovo esecutivo di Mikhail Mishustin, ex direttore del Servizio tributario federale. Sono stati confermati alcuni dei nomi che componevano il governo dell’ex primo ministro Dmitrij Medvedev: in particolare, a conservare l’incarico sono stati i titolari dei dicasteri degli Esteri, Sergej Lavrov, della Difesa, Sergej Shoigu, dell’Energia, Aleksander Novak, dell’Industria, Denis Manturov, delle Finanze, Anton Siluanov, dell’Interno, Vladimir Kolokoltsev, e dell’Agricoltura, Dmitrij Patrushev. Alla carica di ministro dello Sviluppo economico è stato invece nominato l’ex governatore del territorio di Perm, Maksim Reshetnikov, che andrà a rimpiazzare Maksim Oreshkin. (segue) (Rum)