Russia: primo giorno di lavoro per il nuovo governo, per Moody’s punterà su crescita e welfare (3)

- Il primo compito del nuovo esecutivo sarà quello di redigere gli emendamenti alla legge di bilancio per il periodo 2020-2022 e al budget del fondo pensionistico. Secondo quanto si legge oggi sul sito web dell’esecutivo, la decisione è stata adottata al fine di garantire l’attuazione delle indicazioni rivolte dal presidente russo Vladimir Putin all'Assemblea federale lo scorso 15 gennaio. Putin ha chiesto una sostanziale accelerata delle attività di governo per attuare i cosiddetti “decreti di maggio”, ovvero le priorità del programma politico del capo dello Stato annunciate a maggio del 2018 dopo essersi insediato al suo quarto mandato. L’obiettivo primario dei “decreti di maggio” è favorire l’ingresso della Russia fra le economie più sviluppate al mondo ma anche attuare una serie di misure di welfare in grado di aiutare la classe media, colpita lo scorso anno dall'aumento dell’Iva e dall'innalzamento dell’età pensionabile. (Rum)