Hong Kong: governo sospende import prodotti avicoli da Repubblica Ceca e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di Hong Kong per la sicurezza alimentare ha deciso ieri di sospendere l'importazione di prodotti avicoli dalla Repubblica Ceca e dall'Ucraina a causa di focolai di influenza aviaria nei due paesi. Il Centro per la sicurezza alimentare (Cfs) del Dipartimento di igiene alimentare e ambientale del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha dichiarato che, in considerazione delle notifiche dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) in merito a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 nella Repubblica Ceca e di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 nella regione ucraina di Vinnytsia, il Cfs ha disposto la sospensione con effetto immediato dell'importazione di carne e prodotti di pollame, comprese le uova, dai paesi interessati dai focolai per proteggere la salute pubblica di Hong Kong. (segue) (Cip)