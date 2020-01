Hong Kong: governo sospende import prodotti avicoli da Repubblica Ceca e Ucraina (2)

- Il portavoce del Centro per la sicurezza alimentare ha precisato che poiché Hong Kong non ha stabilito alcun protocollo con la Repubblica Ceca per importare carne e uova di pollame, non vi è alcuna importazione di tali prodotti dal paese. Secondo il Dipartimento di censimento e statistiche del governo, Hong Kong ha importato invece circa 3.100 tonnellate di carne di pollame congelata e 59,7 milioni di uova di pollame dall'Ucraina nei primi nove mesi dello scorso anno. "Il Cfs ha contattato le autorità ceche e ucraine in merito alle questioni e seguirà da vicino le informazioni emesse dall'Oie e dalle autorità competenti in merito ai focolai di influenza aviaria. Saranno prese le misure appropriate in risposta allo sviluppo della situazione", ha detto il portavoce del Centro. (Cip)