Autostrade: Conte, scelta finale sarà condivisa da tutto il governo

- La scelta finale in merito alle concessioni autostradali coinvolgerà tutti i ministri del governo nella massima condivisione. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'emittente radiofonica "102.5". "Non posso essere specifico, si tratta di una società quotata in borsa, non posso fare illazioni prima che si chiuda il procedimento tecnico giuridico molto solido", ha affermato Conte sottolineando che "quando avremo completato" questo processo tecnico-politico "tutti i ministri condivideranno la grande responsabilità che assumeremo", ha chiarito il premier.(Rin)