Iraq: Abu Ali al Basri succede ad Al Muhandis alla guida delle milizie sciite

- Abu Ali al Basri è stato scelto come vice capo delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita inquadrate nell'esercito iracheno) succedendo così a Abu Mahdi al Muhandis, rimasto ucciso all’alba del 3 gennaio nel raid statunitense in cui è morto anche il capo della Forza Quds dei pasdaran iraniani, Qasem Soleimani. Una fonte vicina al dossier ha riferito ad “Agenzia Nova” che la scelta della Shura delle milizie Hashd al Shaabi è ricaduta su questo potente esponente politico e militare sciita iracheno, capo dell'unità d'élite antiterrorismo nota come “Falcon Cell”, responsabile di numerose operazioni d'intelligence contro lo Stato islamico. Basri è stato inoltre il primo comandante ad assumere la guida delle Brigate Badr prima di lasciarne la leadership nel 1998 proprio ad Al Muhandis. Dopo la cacciata del regime di Saddam Hussein, Al Basri ha ricoperto nel 2003 la posizione di sottosegretario del ministero della Pubblica Istruzione e quindi di sottosegretario del ministero del Lavoro. Dopo l’ascesa dello Stato islamico (Is) nel 2014, si è unito ai ranghi delle Pmu assumendo la posizione di comandante delle operazioni sul campo. Al Basri ha partecipato alla guerra contro il sedicente “califfato” insieme ai suoi figli, uno dei quali è rimasto ferito nei combattimenti subendo l’amputazione di una gamba. (Irb)