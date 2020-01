Cina: polmonite da coronavirus, autorità sanitarie Wuhan incrementano posti letto

- Le autorità sanitarie della città cinese di Wuhan hanno annunciato ieri che la città ha predisposto 800 posti letto in tre ospedali designati e ne avrà pronti altri 1.200 nel più breve tempo possibile. Peng Houpeng, vicedirettore della Commissione sanitaria municipale, ha affermato che sono state istituite cinque zone di terapia intensiva in altrettanti ospedali locali, ciascuno sorvegliato da 30 operatori sanitari 24 ore su 24. Peng ha dichiarato che il primo paziente confermato in Thailandia è guarito ed è tornato in Cina il 19 gennaio, ed è stato trasferito in un ospedale designato per ulteriori controlli medici. Altre 18 persone che hanno avuto contatti stretti con lui, incluso il genero che lo ha accompagnato a casa, sono anch'essi sotto osservazione medica. La Commissione è ora alla ricerca delle persone che hanno avuto contatti stretti col secondo paziente in Thailandia e finora ne ha rintracciati tre. Sono invece stati individuati e messi sotto osservazione quattro familiari del paziente confermato in Giappone. (segue) (Cip)