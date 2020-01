Cina: polmonite da coronavirus, autorità sanitarie Wuhan incrementano posti letto (2)

- La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) della Cina ha avvertito che il ceppo del coronavirus che si è sviluppato nella città centrale di Wuhan potrebbe mutare. "La malattia viene trasmessa attraverso il tratto respiratorio ed esiste la possibilità di mutazione virale e ulteriore diffusione", ha dichiarato il viceministro della Nhc, Li Bin, in una conferenza stampa a Pechino. Il governo cinese ha classificato l'infezione nella stessa categoria dell'epidemia della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), il che significa isolamento obbligatorio per i soggetti che contraggono l'infezione. Le autorità non sono ancora state in grado di confermare la fonte esatta del virus, che ha infettato 440 persone in 13 province e comuni della Cina. "Intensificheremo gli sforzi di ricerca per identificare la fonte e la trasmissione della malattia", ha detto Li. (segue) (Cip)