Cina: polmonite da coronavirus, autorità sanitarie Wuhan incrementano posti letto (3)

- Le autorità cinesi sospettano che gli animali siano la fonte primaria della nuova infezione, in quanto un mercato ittico in cui sono stati venduti animali vivi nella città centrale di Wuhan è stato identificato come focolaio per il virus. "Se necessario, saranno anche implementati i controlli di temperatura in aree chiave in luoghi affollati", ha affermato la Commissione in una nota. Il governo locale di Wuhan ha annullato le attività pubbliche durante le vacanze, tra cui l'annuale preghiera nel tempio Guiyan della città, che ha attirato 700 mila turisti durante le vacanze dell'anno scorso. Anche le escursioni dei gruppi di turisti fuori città sono state cancellate. (segue) (Cip)