Cina: polmonite da coronavirus, autorità sanitarie Wuhan incrementano posti letto (6)

- Il quartier generale sarà inoltre incaricato di divulgare le ultime informazioni e i progressi nella prevenzione e nel controllo dell'infezione e di diffondere le misure preventive per placare il più possibile i timori dell'opinione pubblica. La polmonite causata dal nuovo coronavirus è stata segnalata per la prima volta a Wuhan a dicembre, dove sono stati confermati 198 casi di polmonite virale. A partire dalle 18 di ieri sono stati segnalati in totale 224 casi in Cina. Di questi, 217 sono stati confermati e sette sono sospetti. (segue) (Cip)