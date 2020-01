Libia: Conte, Italia ha le sue carte da giocare in campo politico e diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha ancora le sue "carte da giocare" rispetto al processo di pacificazione in Libia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'emittente radiofonica "102.5". "Noi non abbiamo perso queste carte da giocare", ha spiegato Conte che sono quelle delle "armi della diplomazia e della politica", al fine di "garantire a tutto il popolo libico una prospettiva di benessere". Conte ha sì riconosciuto che "siamo in difficoltà" ma che con la recente Conferenza di Berlino "abbiamo indirizzato la vicenda verso una soluzione politica". Infine il premier ha ricordato che l'Italia è "in prima fila" nella missione di monitoraggio e di pace nel paese nord-africano "perché nelle corde del paese".(Rin)