Fisco: Conte, voglio aggredire Irpef a favore dei ceti meno agiati

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato di intendere "aggredire" gli scaglioni Irpef nell'ambito del processo globale di riforma del fisco. "Voglio aggredire l'Irpef, sì, in modo complessivo sistematico in modo da abbassare la pressione fiscale, soprattutto a favore dei ceti meno agiati", ha spiegato Conte parlando all'emittente radiofonica "Rtl 102.5". "La riforma del fisco abbraccerà anche la lotta all'evasione, ci sarà continuità su tutto", ha aggiunto. Il premier ha inoltre respinto la tesi, secondo cui il governo sarebbe contro le partite Iva. "Sono fesserie. Abbiamo lasciato una tassazione lieve per le partite Iva fino a 65mila euro ma, in una riforma complessiva, ci sta anche che le partite Iva siano alleggerite dalla pressione fiscale, non fatemi anticipare cose", ha dichiarato Conte.(Rin)