Grecia: atteso oggi voto del parlamento sull'elezione nuovo presidente della Repubblica

- Si terrà questa mattina il voto del parlamento di Atene per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui il premier Kyriakos Mitsotakis parteciperà al voto fissato alle ore 10:30 prima di partire per Davos dove prenderà parte al forum economico mondiale 2020. La scorsa settimana lo stesso premier Mitsotakis ha proposto, in un discorso trasmesso dall'emittente televisiva pubblica "Ert", il giudice Ekaterini Sakellaropoulou, prima donna a guidare il Consiglio di Stato, come nuovo capo dello Stato. La procedura per la nomina del presidente della Repubblica si svolgerà in accordo con l'articolo 32 della Costituzione ellenica che, in base alle ultime modifiche, ha svincolato l'elezione del capo dello Stato dallo scioglimento del parlamento. L'articolo della Costituzione prevede inoltre che si possano svolgere fino a cinque voti in parlamento per l'elezione del nuovo presidente, con un intervallo di tempo fino a cinque giorni tra un voto e l'altro. Le prime due votazioni richiedono il voto favorevole di 200 parlamentari per l'elezione del nuovo presidente, mentre dalla terza né sono sufficienti 180 fino ad arrivare alla maggioranza semplice di 150 (300 sono i seggi del parlamento monocamerale di Atene) richiesta nel quarto e quinto tentativo. (segue) (Gra)