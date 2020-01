Grecia: atteso oggi voto del parlamento sull'elezione nuovo presidente della Repubblica (2)

- Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, si profila un ampio consenso in parlamento sulla nomina di Sakellaropoulou, rendendo probabile la sua elezione già al primo voto nella giornata odierna. Due grandi partiti dell'opposizione, Syriza e il Movimento per il cambiamento (Kinal), hanno già annunciato che sosterranno la nomina di Sakellaropoulou come nuovo presidente della Grecia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", con il sostegno esternato dai leader di Syriza e Kinal, Alexis Tsipras e Fofi Gennimata, sono già assicurati 266 voti favorevoli in parlamento per la nomina di Sakellaropoulou come nuovo capo dello Stato. In questo modo, la nomina del nuovo presidente potrebbe avvenire già al primo voto. (segue) (Gra)