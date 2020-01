Grecia: atteso oggi voto del parlamento sull'elezione nuovo presidente della Repubblica (3)

- Il portavoce governativo greco, Stelios Petsas, parlando all'emittente televisiva "Ant1" ha detto nei giorni scorsi che la scelta di proporre Sakellaropoulou per la presidenza "attesta il passaggio ad un nuovo decennio, una nuova era, nel paese che sta uscendo fuori da una crisi di dieci anni e nella speranza di una rinascita nazionale".Il primo ministro Mitsotakis ha annunciato che intende proporre Ekaterini Sakellaropoulou come nuova presidente della Repubblica alla fine del mandato dell'attuale capo dello Stato, Prokopios Pavlopoulos, nel marzo 2020. Sakellaropoulou è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio di Stato ellenico e, se la sua nomina sarà approvata dal parlamento di Atene, diventerà la prima figura femminile a ricoprire il ruolo di capo dello Stato in Grecia. Sakellaropoulou è nata a Salonicco nel 1956 ed è stata eletta presidente del Consiglio di Stato nel 2018. (Gra)