Tunisia: Sfax, dipendenti compagnia petrolifera Perenco annunciano sciopero di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un avviso di sciopero di tre giorni è stato annunciato oggi dai dipendenti della compagnia petrolifera Perenco nel governatorato di Sfax, in Tunisia, per le giornate del 3, 4 e 5 febbraio. La decisione è stata presa per il “mancato rispetto dell'amministrazione dei suoi impegni nei confronti delle esigenze del personale”, affermano i lavoratori, secondo quanto riferisce la stampa locale tunisina. Gli organizzatori dello sciopero chiedono, in particolare, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul lavoro in vigore, nonché degli accordi risultanti dai negoziati sociali per il 2019 e quelli relativi agli scatti di anzianità, ai premi di prestazione 2018-2019 e alla protezione sociale. (Tut)